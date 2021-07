Ufficiale: il Rennes prende il terzino scandinavo Meling

Birger Meling resta in Ligue 1 ma cambia maglia, lasciando il retrocesso Nimes per accasarsi al Rennes. L’esterno mancino norvegese, 26enne e compagno di squadra di Haaland in nazionale, ha firmato un contratto fino al 2024.

[#MercatoSRFC] Le latéral gauche norvégien 𝘽𝙞𝙧𝙜𝙚𝙧 𝙈𝙚𝙡𝙞𝙣𝙜, 26 ans, rejoint les Rouge et Noir en provenance du @nimesolympique. 🔥 Les premières réactions ci-dessous👇

