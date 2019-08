Ufficiale: il Real Valladolid acquista un giovane del Manchester City

Dopo averlo acquistato solo quattro giorno fa dal Girona, il Manchester City gira subito il classe ’99 Pedro Porro al Valladolid. Dopo aver collezionato ben 32 presenze nella scorsa Liga, il laterale destro scende di categoria in prestito, ma con diritto di riscatto per la società biancoviola. Questo il looro comunicato: “Il Real Valladolid e il Manchester City hanno raggiunto un accordo per la cessione di Pedro Antonio Perro Sauceda (Don Benito, 13-09-1999) fino alla fine della stagione in corso. La società biancoviola si riserva un’opzione di acquisto“.

Foto: sito ufficiale Real Valladolid