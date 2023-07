Ufficiale: il Real Madrid prolunga di un anno il prestito di Latasa al Getafe

Il Getafe Club de Fútbol ha raggiunto un accordo con il Real Madrid per prolungare il prestito di Juanmi Latasa per un’altra stagione. Con la maglia azzurra ha disputato un totale di 21 partite tra Campionato e Copa del Rey e ha segnato 2 gol. È un nazionale under 21 con la Spagna. Qualche settimana fa, José Ángel Sánchez, direttore generale del Real Madrid, Ángel Torres, presidente del Getafe, e Juanma López, rappresentante del Latasa, si sono già incontrati per discutere del futuro del giocatore. Ora è arrivato l’annuncio ufficiale sui canali del Getafe.

Foto: Sito Getafe