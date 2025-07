Ufficiale: il Real Madrid e Vazquez si salutano

16/07/2025 | 13:15:31

Il Real Madrid ha annunciato che Lucas Vazquez lascerà i Blancos, domani si terrà una cerimonia di addio allo spagnolo come comunicato dal club: “Il Real Madrid CF desidera annunciare che domani, giovedì 17 luglio, alle ore 13:00 CEST, si terrà presso il Real Madrid City un atto istituzionale di omaggio e di addio al nostro giocatore Lucas Vázquez, alla presenza del nostro presidente Florentino Pérez. Il Real Madrid desidera esprimere la sua gratitudine e il suo affetto a Lucas Vázquez, una delle grandi leggende del nostro club. Lucas Vázquez è arrivato al Real Madrid nel 2007, all’età di 16 anni, e ha giocato in tutte le categorie del nostro vivaio, dall’Under 17 al Castilla. Dopo una stagione in prestito all’Espanyol, ha debuttato con la prima squadra del Real Madrid nel settembre 2015. Da allora, ha difeso la nostra maglia in 402 partite in 10 stagioni, in uno dei periodi di maggior successo nella storia del Real Madrid. In tutto questo periodo, ha vinto 23 titoli: 5 Coppe dei Campioni, 5 Mondiali per Club, 4 Supercoppe Europee, 4 Ligue 1, 1 Coppa del Re e 4 Supercoppe di Spagna. Il Real Madrid augura a lui e alla sua famiglia la migliore fortuna in questa nuova fase della sua vita”.

Foto: Instagram Lucas Vazquez