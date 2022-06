Ufficiale: il Real Madrid chiude per il giovanissimo Noel Lopez

I campioni d’Europa sono molto attenti ai giovani calciatori. Lo dimostrano i tanti acquisti fatti negli ultimi anni per accaparrarsi i migliori prospetti giovanili d’Europa e del mondo. L’ultimo acquisto di Florentino Perez arriva dal Deportivo La Coruna. Si tratta di Noel Lopez classe 2003. Come riportato dal sito del club il calciatore è stato acquistato e ora si unirà al club giovanile. Non è detto che non venga valutato da Ancelotti nel ritiro pre campionato

#OSNOSOS | #ANOSACANTEIRA RC Deportivo e Real Madrid acordan o traspaso de Noel López https://t.co/XihpGWXiwI Moitas grazas e moita sorte Noel! pic.twitter.com/FfO3qguhCB — RC Deportivo (@RCDeportivo) June 26, 2022

Foto: Twitter Deportivo