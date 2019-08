Ufficiale: il Real Madrid cede in prestito Kubo al Mallorca

Poco più di due mesi fa, il Real Madrid ha chiuso per l’arrivo del giovane giapponese Takefusa Kubo, classe 2001 conosciuto come “il Messi nipponico”. Per permettergli di trovare minutaggio nel calcio spagnolo, però, i Blancos hanno deciso di mandarlo per una stagione in prestito al Mallorca, dove sicuramente sarà più semplice per il ragazzo far emergere i propri valori e trovare più spazio. Questo il comunicato ufficiale della società con sede nelle Baleari: “RCD Mallorca e Real Madrid CF hanno trovato l’accordo per la cessione di Takefusa Kubo (Kawasaki, Kanagawa, Giappone, 1998) fino al 30 giugno 2020. Il nuovo giocatore del Mallorca è una delle grandi promesse del calcio mondiale e si distingue per la sua audacia e la sua grande qualità palla al piede. Kubo parla perfettamente lo spagnolo dopo esser passato per la cantera del Barcellona e all’età di 18 anni ha esordito con la Nazionale del Giappone. Kubo si allenerà con i suoi nuovi compagni già domani alle ore 9:30 a Son Moix (aperto per i primi 15 minuti)“.

Foto: sito ufficiale Mallorca