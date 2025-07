Ufficiale: il Real Madrid acquista Carreras

14/07/2025 | 19:43:43

Il Real Madrid ha annunciato l’acquisto di Carreras, arriva il comunicato ufficiale del club: “Il Real Madrid C.F. e il Benfica hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Álvaro Carreras, che rimarrà nel nostro club per le prossime sei stagioni, fino al 30 giugno 2031. Álvaro Carreras è cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, dove ha giocato tra il 2017 e il 2020 a livello Under 23 e giovanile”.

FOTO: X Real Madrid