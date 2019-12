Ufficiale, il PSV esonera van Bommel: il comunicato del club

Mark van Bommel non è più l’allenatore del PSV Eindhoven. A comunicarlo è stato il club olandese, attraverso una nota ufficiale: “Questa mattina il team di gestione del PSV ha concluso la collaborazione con il capo allenatore Mark van Bommel. La serie continua di risultati negativi costituisce alla base per tale decisione. Il PSV presenterà il successore temporaneo a Mark van Bommel nella giornata di oggi e spiegherà ulteriormente la decisione. Il PSV ringrazia Mark van Bommel per i suoi sforzi negli ultimi diciotto mesi“.

A pesare sulla decisione sono i risultati ottenuti dal PSV in stagione. Dopo 17 giornate, la squadra è quarta in campionato, a 31 punti e a -10 da Ajax e AZ. Come dichiarato anche dal direttore generale, Toon Gerbrands, “le competizioni sono i momenti di misurazione, ma anche il processo che li circonda è decisivo. Lo monitoriamo intensamente. Il PSV è un club in cui cerchiamo di aiutarci e sostenerci a vicenda. Questo è avvenuto anche negli ultimi mesi. L’interesse del club è sempre stato fondamentale. La valutazione alla fine ha portato a questa decisione dolorosa. Abbiamo fatto di tutto per invertire la tendenza. Purtroppo non ha funzionato”.