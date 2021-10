Ufficiale: il Potenza esonera Fabio Gallo

Tramite i propri canali ufficiali, il Potenza ha annunciato l’esonero dell’allenatore Fabio Gallo. Ecco il comunicato del club e le parole del presidente Caiata.

“Il Potenza Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra mister Fabio Gallo”.

“Prendo questa decisione con profondo dispiacere soprattutto per la stima e l’amicizia che mi lega al mister – ha dichiarato il Presidente Salvatore Caiata – In questo momento dobbiamo provare in ogni modo a rialzarci e a raggiungere un obiettivo non impossibile. A mister Gallo va il mio profondo ringraziamento per quanto fatto in questi mesi a Potenza e l’augurio sincero e convinto di un futuro ricco di nuovi successi professionali”.

Foto: Logo Potenza