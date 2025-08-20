Ufficiale: il Porto e Zubizarreta si separano

20/08/2025 | 17:14:55

Il Porto ha annunciato attraverso una nota ufficiale la separazione dal ds Zubizarreta: “Il Futebol Clube do Porto informa i propri soci, tifosi e simpatizzanti che il Club e il Direttore Sportivo Andoni Zubizarreta hanno deciso, in maniera congiunta e amichevole, di porre fine al loro rapporto contrattuale.La vasta esperienza di Andoni Zubizarreta ha permesso al FC Porto di gettare le basi di un progetto sportivo solido, capace di svilupparsi e consolidarsi in futuro. Andoni Zubizarreta è stato inoltre una figura centrale nel processo di acquisto e cessione di alcuni calciatori che hanno consentito non solo di rinforzare l’attuale rosa del FC Porto, ma anche di promuoverne la sostenibilità finanziaria. Definite le priorità di entrambe le parti per le prossime stagioni, si è ritenuto che questo fosse il momento più opportuno per concludere il rapporto. Il FC Porto desidera sottolineare la professionalità e la dedizione di Andoni Zubizarreta e gli augura i più grandi successi personali e professionali per il futuro”.

FOTO: Sito Porto