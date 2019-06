Il Porto blinda il talento classe 2002 Fabio Silva. L’attaccante portoghese ha firmato il rinnovo contrattuale con i lusitani fino al 2022. Il giovane attaccante è stato uno dei protagonisti della vittoria della Youth League in finale contro il Chelsea. Nel campionato under 19 ha realizzato 33 gol in 39 partite.

Foto: Twitter ufficiale Porto