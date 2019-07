Ufficiale: il portiere Soriano va al Leganes in prestito dal Siviglia

Come comunicato sul sito ufficiale, il Leganes ha annunciato il prestito per una stagionedel 21enne Juan Soriano, portiere in arrivo dal Siviglia. L’operazione prevede anche il diritto di riscatto. “Il Leganes e il Siviglia hanno trovato un accordo per il prestito stagionale, con diritto di riscatto, del portiere di 21 anni Juan Soriano Oropesa. Il portiere si unirà agli allenamenti della squadra la prossima settimana”.

Foto: sito ufficiale Leganes