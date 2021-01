Nuovo acquisto per il West Bromwich Albion. I Baggies hanno infatti annunciato l’arrivo dell’esperto portiere Andy Lonergan. Il 37enne, ex Preston e Bolton, ha firmato fino al termine della stagione.

Experienced goalkeeper Andy Lonergan has joined us on a short-term deal 🧤

