Il 30 giugno si estinguerà il contratto del portiere Juan Soriano col Siviglia. Il club andaluso ha comunicato sul proprio sito ufficiale la rescissione al termine del mese in corso. Soriano aveva vestito le maglie di Leganes e Malaga in prestito nelle ultime due stagioni.

⚽️ Best of luck in the future, Juan! ⚪️🔴#WeareSevilla | @Juansorianoo

— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) June 15, 2021