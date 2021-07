Deyan Iliev lascia nuovamente l’Arsenal con la formula del prestito. Il portiere macedone, 26enne e con pochissimo spazio ai Gunners, la prossima stagione giocherà con la maglia dell’SFK Sered, squadra di prima divisione slovacca.

Ecco l’annuncio social:

All the best, Deyan 💪 https://t.co/78Bg0oTzWK

— Arsenal Academy (@ArsenalAcademy) July 26, 2021