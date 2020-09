Ufficiale: il portiere Bastianello in prestito alla Vis Pesaro

Il portiere classe 1998 Paolo Bastianello si è trasferito in prestito dal Frosinone alla Vis Pesaro, che lo ha annunciato ufficialmente:

“La società Vis Pesaro 1898 comunica di aver prelevato in prestito dal Frosinone Calcio le prestazioni sportive di Paolo Bastianello, portiere classe ’98.

Il giocatore arriva in prestito con diritto di riscatto e controriscatto dal Frosinone, club di Serie B in cui ha militato nell’ultima stagione. Nella sua carriera Bastianello ha giocato anche nel settore giovanile del Brescia, oltre ad aver difeso i pali del Levico Terme in Serie D, con 33 presenze da titolare, nella stagione 2017/2018.

Alto 1,91 cm, è un prospetto di grande struttura fisica che andrà a completare il pacchetto dei portieri a disposizione di mister Giuseppe Galderisi.

La Vis Pesaro diventa sempre più forte. Benvenuto in uno dei club più antichi d’Italia Paolo Bastianello”.

Foto: sito Vis Pesaro