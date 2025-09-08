Ufficiale: il Pisa cede Vignato all’A.E.L.

08/09/2025 | 18:30:06

“L’AEL Novibet annuncia l’acquisto del 25enne (24/08/2000, Negrar di Verona) trequartista italiano Emanuel Vignato dal Pisa. Si tratta di un esterno destro offensivo, di origini brasiliane, alto 1,75 m, che gioca prevalentemente sulla fascia destra. Nel corso della sua carriera ha collezionato 89 presenze in Serie A (3 gol, 8 assist) e 55 in Serie B (5 gol, 4 assist), offrendo velocità e creatività al reparto offensivo. Vignato è cresciuto nel settore giovanile del Chievo Verona, da cui è stato ceduto al Bologna nel 2020 per 1,1 milioni di euro. Da allora ha vestito le maglie di Empoli, Bologna, Pisa (che lo ha acquistato nel 2023 per 400.000 euro) e Salernitana. Nella scorsa stagione ha festeggiato la promozione con il Pisa, collezionando 13 presenze e un assist. L’AEL Novibet dà il benvenuto a Emanuel Vignato e gli augura grandi successi con la maglia della squadra”.

Foto: sito AEL