Ufficiale: il Pisa cede Jevsenak al Van Spor

02/09/2025 | 22:50:22

Attraverso una nota presente sui propri canali ufficiali, il Van Spor ha annunciato l’acquisto di Zan Jevsenak dal Pisa. Di seguito il comunicato del club turco: “Il nostro club ha raggiunto un accordo con Zan Jevsenak, che milita nel Pisa Sporting Club in Serie A, per un prestito di 1 anno con opzione di acquisto. Auguriamo a Zac ogni successo nella nuova stagione con la nostra maglia rosso-nera e speriamo che il suo arrivo sia positivo per tutta la nostra comunità”.

Foto: X Van Spor