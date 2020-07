Ufficiale: il Pescara esonera Legrottaglie, squadra affidata a Nobili

L’esonero era già nell’aria, adesso è arrivata la conferma ufficiale attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale degli abruzzesi: Nicola Legrottaglie non è più l’allenatore del Pescara. Questo il comunicato del club: “La Delfino Pescara 1936 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della Prima Squadra Nicola Legrottaglie. Ringraziandolo per la professionalità profusa in questi mesi la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali. La squadra è stata affidata temporaneamente al mister Bruno Nobili che dirigerà la sessione di allenamento odierna.”

Adesso toccherà a Sottil in vista del finale di stagione per i biancoazzurri, su cui c’è il Catanzaro in vista della prossima in Serie C.

Foto: twitter Pescara