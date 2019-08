Ufficiale: il Pescara cede Bunino al Padova

Cristian Bunino lascia il Pescara e si unisce al Padova in prestito con diritto di riscatto. Ad annunciare l’acquisto del centravanti classe ’96 è la stessa società veneta attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale: “Il Calcio Padova informa che è da poco stato formalizzato il passaggio in biancoscudato dell’attaccante Cristian Bunino dal Delfino Pescara 1936. Il giocatore si trasferisce al Padova in prestito con opzione di riscatto“.

Foto: sito ufficiale Padova