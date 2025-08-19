Ufficiale: il Pescara annuncia il colpo Oliveri. Arriva dall’Atalanta

19/08/2025 | 22:25:18

Il Pescara annuncia il colpo Oliveri, il centrocampista arriva in prestito dall’Atalanta. Il comunicato ufficiale degli abruzzesi: “La Delfino Pescara 1936 è lieta di comunicare di aver acquisito, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del centrocampista Andrea Oliveri.Il giocatore si unirà al gruppo guidato da mister Vivarini e sarà a disposizione per le prossime sfide della squadra. La società dà il benvenuto ad Andrea”.

FOTO: Sito Pescara