Ufficiale: il Perugia acquista Megelaitis

04/09/2025 | 21:54:19

Il Perugia ha annunciato il colpo Megelaitis: “AC Perugia Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Linas Megelaitis. L’esperto centrocampista, ottavo acquisto in questa sessione di mercato, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Lituano, classe 1998 (tra pochi giorni compirà 27 anni) conta 224 presenze in Lega Pro (in tutte le competizioni) e 2 reti con le maglie di Viterbese, Gubbio, Sicula Leonzio, Lecce e Rimini, squadra, quest’ultima, dove ha militato fino ad alcuni giorni fa. Con il Latina una presenza in Serie B” si legge nella nota ufficiale del club.

FOTO: Sito Perugia