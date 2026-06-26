Ufficiale: il Partizan Belgrado riscatta Seck dal Torino

26/06/2026 | 11:54:07

Demba Seck lascia definitivamente l’Italia, infatti come ha comunicato il Torino sul proprio sito, Demba è stato riscattato dal Partizan Belgrado. Ecco il comunicato del club piemontese: “Il Torino Football Club comunica che il Fudbalski klub Partizan ha esercitato l’opzione di riscatto e ha acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Demba Seck. Il Torino saluta Demba con un in bocca al lupo per il proseguimento della sua carriera”.

Foto: Instagram Seck