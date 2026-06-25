Ufficiale: Il Parma scioglie il contratto in essere di Pecchia
25/06/2026 | 14:36:35
Il Parma con una nota sul proprio sito comunica il recesso anticipato del contratto ancora attivo di Fabio Pecchia. Ecco il comunicato del club ducale: “Collecchio, 25 giugno 2026 – Parma Calcio 1913 comunica di aver esercitato l’opzione per il recesso anticipato del contratto in essere con l’allenatore Fabio Pecchia, il cui accordo era in scadenza il prossimo 30 giugno 2027. L’allenatore, pertanto, non risulta più essere sottoposto a vincoli contrattuali con il Club a partire dalla giornata di oggi, giovedì 25 giugno 2026″.
Foto: Sito Parma