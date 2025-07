Ufficiale: il Parma rinnova i contratti di Plicco e Trabucchi

04/07/2025 | 12:00:23

Il Parma annuncia il rinnovo di Plicco e Trabucchi, il comunicato dei ducali. “Insieme, dall’Attività di Base fino alla Prima Squadra. Insieme, dal 2017 a oggi. Insieme nel Parma Calcio, Elia Plicco e Nicolas Trabucchi, hanno costruito una vita calcistica. Due ragazzi di Parma, Plicco, nato a Fidenza ma originario di Fornovo, e Trabucchi, nato e cresciuto a Collecchio, che hanno vissuto con i colori gialloblu addosso, sulla pelle e sul cuore. Fino a diventare grandi insieme, fino alla prima convocazione con la maglia della Prima Squadra: Trabucchi chiamato per la prima volta per la partita contro l’Hellas Verona e Plicco, invece, convocato per la trasferta di Roma. Un’emozione e una responsabilità in più per chi ha vissuto l’intera carriera giovanile nel Parma Calcio.Per questo il Club è lieto di annunciare che Elia Plicco e Nicolas Trabucchi hanno rinnovato il contratto fino al 30.06.2028. Un rinnovo per entrambi che rappresenta un punto di partenza, dopo aver assaporato una stagione di Serie A e aver ottenuto la promozione in Primavera 1”.

Foto: sito Parma