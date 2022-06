Ufficiale: il Parma ha riscattato Del Prato dall’Atalanta

Enrico Del Prato è a tutti gli effetti un giocatore del Parma. A darne l’annuncio è il presidente del club emiliano Krause che lo accoglie: “Sono felice di annunciare che noi del Parma abbiamo acquistato Enrico Delprato dall’Atalanta. Enrico lo scorso anno è stato terzo per minuti giocati ed è una grande persona. Benvenuto Enrico!”. Del Prato era arrivato la scorsa stagione in prestito dall’Atalanta, ed è risultato essere il terzo miglior giocatore per minuti giocati.

