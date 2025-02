Ufficiale: il Parma ha esonerato Pecchia

Fabio Pecchia non è più l’allenatore del Parma. Ad annunciarlo è stato il club ducale con un comunicato sul proprio sito ufficiale: “Il percorso del Parma Calcio e di Fabio Pecchia si divide. Dopo 110 partite in gialloblu, è doveroso evidenziare i traguardi raggiunti, culminati con la storica vittoria del campionato di Serie B 2023/24. Oltre due anni in cui l’allenatore Fabio Pecchia e il suo staff hanno lasciato un marchio indelebile nella storia dei Gialloblu, avendo raggiunto obiettivi sportivi corredati da valori umani e professionali.

Parma Calcio augura le migliori fortune professionali a Fabio e al suo staff per il prosieguo delle loro carriere”.

