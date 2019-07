Ufficiale: il Parma cede in prestito Diakhate al Lokeren

Attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, il Lokeren ha ufficializzato l’acquisto di Abdou Diakhate (20) in prestito dal Parma. Ecco il comunicato della società belga: “Il centrocampista senegalese, Abdou Diakhate, arriva in prestito dal Parma FC, che lo ha acquistato lo scorso anno per 1 milione di euro dalla Fiorentina. Con questo trasferimento, il Lokeren, avrà un nuovo gigante a centrocampo visto che è alto 1.93”.

Foto: Sito Sporting Lokeren