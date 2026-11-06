Ufficiale: il papà di Neymar è il nuovo CEO del Santos

06/11/2026 | 18:20:02

Notizia dell’ultima ora in casa Santos. Il club bianconero che fu di Pelé ha eletto, questo pomeriggio, il papà di Neymar Jr. come nuovo CEO del club. Assumerà anche la presidenza dell’Istituto Meninos da Vila, responsabile della gestione delle carriere dei giovani giocatori, oltre al programma Santos Eternal Idols. La nomina avviene poche settimane prima delle elezioni presidenziali in casa Santos, previste per il 12 dicembre. Marcelo Teixeira, attuale presidente del Peixao, che dovrebbe candidarsi per una nuova stagione, si è affidato all’influenza del padre di Neymar, numero 10 attuale dei brasiliani, e continuerà la carica in caso di vittoria alle elezioni.

Foto: X Santos