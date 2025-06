Ufficiale: il Paok riscatta Meitè dal Benfica

30/06/2025 | 11:12:30

Meitè è un nuovo calciatore del Paok. Il calciatore ha firmato un contratto annuale con opzione e indosserà la maglia numero 8. Il club lo celebra così sui social: Meitè is here – Meitè is back – Meitè is ours. Traduzione: Meitè è qui – Meitè è tornato – Meitè è nostro.

Foto: insta Meitè