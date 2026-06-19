Ufficiale: il PAOK e Razvan Lucescu si separano

19/06/2026 | 16:12:30

E’ separazione tra PAOK e Razvan Lucescu, arriva il comunicato ufficiale: “La PAOK S.A. annuncia che la collaborazione con l’allenatore Razvan Lucescu si conclude di comune accordo. Razvan Lucescu ha legato il proprio nome a uno dei periodi più importanti nella storia della società. Con dedizione, passione e impegno instancabile, ha contribuito in modo determinante al raggiungimento di grandi traguardi e alla formazione di una squadra che ha regalato momenti unici ai nostri tifosi. Il nostro percorso insieme è stato costellato di titoli, grandi vittorie, emozioni intense e momenti che rimarranno indelebili nella memoria della famiglia del PAOK. Ma soprattutto, è stato caratterizzato dal rispetto reciproco e da un legame profondo che si è costruito nel corso di tutti questi anni. La famiglia del PAOK ringrazia di cuore Razvan Lucescu per tutto ciò che ha offerto alla società e gli augura salute, felicità personale e ogni successo nel proseguimento del suo percorso. Razvan rimarrà per sempre una parte importante della storia del PAOK”.

foto x paok