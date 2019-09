Ufficiale: il Palermo si assicura l’esperto attaccante Sforzini. Il video

Grande colpo in attacco per il nuovo Palermo, che si assicura l’esperienza e il fiuto del gol di Ferdinando Sforzini. L’annuncio dei rosanero è arrivato con un video sul profilo Facebook societario, nel quale il centravanti ha invitato i tifosi a ritrovarsi domenica prossima allo stadio Renzo Barbera. In carriera, Sforzini ha giocato 18 partite in Serie A e ben 267 in B, condite da 81 gol. Nella scorsa stagione aveva giocato ad Avellino, poi a fine agosto aveva disputato una gara con la Cavese. Questo intanto il video:

Benvenuto in rosanero Nando Sforzini!🤩🦅 Gepostet von SSD Palermo am Mittwoch, 18. September 2019

Foto: Facebook Palermo