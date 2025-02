Ufficiale: il Palermo cede Nedelcearu all’Akron Togliatti

Il Palermo ha ceduto a titolo definitivo Ionut Nedelcearu. L’ormai ex calciatore rosanero vola in direzione FC Akron Togliatti, squadra russa. A comunicare ciò, tramite una nota ufficiale sul proprio sito, è stata la società rosanero: “Il Palermo comunica di aver ceduto a titolo definitivo Ionut Nedelcearu al FC Akron Togliatti. A Ionut i migliori auguri per il prosieguo della carriera sportiva da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.

FOTO: X Palermo