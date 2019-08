Ufficiale: il Palermo acquista l’esperto centrocampista Martin

Il nuovo Palermo vuole porre fondamenta solide per riportare il club nelle serie più alte del calcio italiano e per farlo sta cominciando da un mercato di lusso per la Serie D. L’ultimo arrivo in casa rosanero è quello del centrocampista francese Malaury Martin, 31enne che ha girato l’Europa nella sua carriera vestendo tra le altre le maglie di Monaco, Middlesbrough e Hearts. Dopo aver giocato per il Dunfermline nella Championship scozzese lo scorso anno, il classe ’88 è stato ora ufficializzato dal Palermo attraverso il profilo Instagram societario.

Foto: Instagram Palermo