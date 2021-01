Ufficiale: il Padova cede due giocatori in Serie D

Il Calcio Padova informa di aver formalizzato la cessione a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021 del portiere Alvise Gherardi all’Union Clodiense Chioggia Sottomarina, compagine che milita in Serie D Girone C. Contestualmente, il Calcio Padova informa di aver formalizzato la cessione a titolo temporanea fino al 30 giugno 2021 dell’attaccante Thomas Sacco all’A.C. Mestre, compagine che milita in Serie D Girone C.

Foto: Logo Padova