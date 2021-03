Ufficiale: il norvegese Ibrahim è del Bisceglie

Bisceglie Calcio, ecco Abdisalam Abdulkadir Ibrahim. Ulteriore innesto in casa nerazzurra che si aggiudica le prestazioni del centrocampista somalo naturalizzato norvegese nato a Burao l’1 maggio 1991. Ha indossato le casacche di Manchester City, Olympiakos, Nec, Strømsgodset e Valarenga. Avrà la maglia numero 10 e sarà a disposizione per il match di domenica.

Nell’estate del 2007 passa al Manchester City vincendo la FA Youth Cup nello stesso anno ed esordendo in prima squadra il 24 gennaio 2010 in FA Cup durante il match contro il Scunthorpe United e vinto 4-2. Tre anni dopo, l’attuale tecnico della nazionale italiana, Roberto Mancini, lo fa debuttare nella gara contro il Liverpool conclusasi per 0-0.

Ibrahim ha giocato per tutte le rappresentative giovanili norvegese. Debutta nella nazionale under 21 nel maggio 2010 facendo parte anche dei 23 calciatori convocati per il campionato europeo Under 21 disputatosi in Israele nel 2013 dove subentra nei match contro Inghilterra e Italia. Le ottime prestazioni gli sono valse due convocazioni nella nazionale maggiore per le amichevoli contro Moldavia e Polonia esordendo nel match vinto per 2-1 contro la formazione moldava.

Il suo palmares vanta un double con l’Olympiakos nella stagione 2014-2015 e un campionato norvegese con il Strømsgodset nel 2013.

Foto: Facebook Bisceglie