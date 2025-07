Ufficiale: il Nizza saluta Laborde. E’ un nuovo giocatore del Diriyah

22/07/2025 | 09:46:08

Il Nizza ha annunciato la cessione di Laborde: “Gaëtan Laborde (31) si è trasferito al Diriyah ClubArrivato nell’estate del 2022, l’attaccante ha sempre onorato la maglia rossonera, dimostrando una mentalità esemplare, un grande lavoro di squadra e un’abilità clinica in area di rigore. In 118 presenze con l’OGC Nice in tutte le competizioni, il nativo di Mont-de-Marsan ha segnato 33 gol, oltre a mettersi in gioco nei momenti più importanti”.

foto: sito Nizza