Ufficiale: il Nizza licenzia il giovane Diaby Fadiga per aver rubato l’orologio a Dolberg

Undici giorni fa, nello spogliatoio del Nizza scoppiava il caso dell’orologio scomparso. Il neo-arrivato Kasper Dolberg denunciava la sparizione del suo orologio da polso del valore di circa 70 mila euro e dichiarava che non avrebbe più giocato se non gli fosse stato restituito. Nei giorni scorsi il colpevole era stato individuato in Lamine Diaby Fadiga, 18enne compagno di squadra e di reparto, ma oggi è arrivata la conferma ufficiale. Il club transalpino ha infatti licenziato il giovane calciatore proprio per via del furto, questo il comunicato: “L’OGC Nizza rescinde il contratto di Lamine Diaby Fadiga. In seguito al furto dell’orologio di Kasper Dolberg dallo spogliatoio della prima squadra e alla successiva ammissione del giocatore, il club ha deciso di annullare il contratto con l’attaccante di 18 anni con effetto immediato. Al di là di ogni considerazione sportiva e finanziaria, OGC Nice non può e non accetta tale comportamento, che tradisce la fiducia che unisce tutti i dipendenti del club e tutti i membri della famiglia Rouge et Noir“.

Foto: RMC Sport