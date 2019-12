Ufficiale: il Nimes, ultimo in Ligue1, cambia ds. Esonerato Boissier, c’è Hammache

Un cambio societario per cercare di dare una svolta ad una stagione sino a qui al di sotto delle aspettative. Il Nimes, ultimo in Ligue 1 a pari punti con il Tolosa, ha nominato Reda Hammache come nuovo direttore sportivo. Ad annunciarlo è stato il club, attraverso una nota ufficiale: “Il Nîmes Olympique annuncia l’arrivo di Reda Hammache come direttore sportivo. L’intero Club lo accoglie!“. Il dirigente prende il posto di Laurent Boissier, esonerato lo scorso 6 dicembre dopo il 4-0 interno incassato contro l’Olympique Lione.