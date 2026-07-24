Ufficiale: il Newcastle annuncia Bamba per 40 milioni di euro

24/07/2026 | 13:22:22

I Magpies, dopo la partenza di Tonali, annunciano l’arrivo di Aladji Bamba dal Monaco per una cifra intorno ai 40 milioni di euro. Il centrocampista difensivo vestirà la maglia numero 8, che fu proprio dell’ex Milan.

Il comunicato del Newcastle: “Il ventenne, che è stato convocato con la Francia a livello Under-20 ed è attualmente candidato al Golden Boy europeo, ha firmato un contratto quinquennale a St. James’ Park.

Aladji diventa il quarto acquisto senior del club quest’estate dopo i recenti acquisti di Ewen Jaouen, Bazoumana Touré e Sean Steur. Indosserà la maglietta numero otto.

Aladji ha detto: “Sono molto felice di essere qui – è una nuova sfida e non vedo l’ora di iniziare. Ero molto entusiasta quando ho saputo che il Newcastle fosse interessato a ingaggiarmi. Conosco la storia del club e ho già visitato lo stadio, il che è incredibile. Non vedo l’ora di essere in campo lì e spero di divertirmi con i tifosi. Sono entusiasta di mettermi alla prova in una nuova lega, la più grande del mondo. Ho imparato molto la scorsa stagione e ora mi sento pronto per questa nuova opportunità. Darò il massimo per questo club”.

“Il percorso calcistico di Aladji è iniziato con il club francese locale Blois, dove ha fatto parte dell’accademia creata per 10 anni prima di passare al Monaco nel 2021.

Ha firmato un contratto da professionista con la squadra di Ligue 1 nel 2024 e ha debuttato in prima squadra l’anno successivo, a 19 anni.

Aladji ha fatto parte della squadra francese Under-20 che ha vinto il torneo Maurice Revello la scorsa estate e ha rappresentato il suo paese a livello giovanile negli ultimi tre anni, progrediendo tra le fasce d’età.

Ha partecipato cinque volte alla UEFA Champions League la scorsa stagione, incluse entrambe le partite di gara della fase a eliminazione diretta del Monaco contro il Paris Saint-Germain, e ha chiuso la stagione con 25 presenze in tutte le competizioni.

Aladji è stato inserito nella lista dei candidati al Golden Boy Premio Europeo 2026 all’inizio di quest’anno. Il premio annuale, attualmente detenuto da Désiré Doué del PSG e precedentemente vinto da giocatori come Lamine Yamal, Kylian Mbappé e Jude Bellingham, riconosce i migliori talenti Under-21 del calcio europeo”.

Foto: Sito Newcastle