Ufficiale: il Newcastle acquista Dedic per 36 milioni dal Benfica

Amar ha esperienza precedente lavorando con l’allenatore dei Magpies Matthias Jaissle, giocando sotto la sua guida in Austria nelle prime fasi della sua carriera sia con il FC Liefering che con il Red Bull Salzburg.

Amar ha detto: “È una sensazione speciale e un grande onore per me entrare al Newcastle United. Sono davvero felice di essere qui e non vedo l’ora di iniziare a giocare per il club e per i fantastici tifosi.

“Lavorare di nuovo con Matthias è stato un fattore importante per me. Ci conosciamo bene, lui sa cosa posso portare in campo e sono davvero felice di giocare di nuovo per lui.

“Giocare a Premier League a St. James’ Park sarà davvero speciale. Ogni partita sembra un’occasione importante, con un’atmosfera straordinaria. Sono davvero entusiasta di iniziare.”

L’allenatore del Newcastle United, Matthias Jaissle, ha aggiunto: “Sono davvero felice di aggiungere Amar alla nostra rosa. È un giocatore che conosco molto bene, avendo lavorato con lui fin da giovane in Austria e seguito la sua carriera da allora.

“Porterà sia qualità difensive che offensive alla nostra rosa, che si adattano allo stile di gioco che vogliamo giocare. È atletico, aggressivo e tecnicamente molto bravo, ma ha anche molto potenziale per svilupparsi ulteriormente.

“Amar è ancora giovane ma ha già molta esperienza preziosa – ha giocato in Champions League e Coppa del Mondo, oltre a rappresentare grandi club in Austria, Francia e Portogallo. Non vedo l’ora di lavorare di nuovo con lui”.

Foto: Sito Newcastle