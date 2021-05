Ufficiale: il Monza annuncia la separazione con Brocchi

Come vi avevamo anticipato ieri, termina l’esperienza di Brocchi sulla panchina del Monza. Ecco il comunicato. “AC Monza e Cristian Brocchi hanno deciso in piena armonia di risolvere anticipatamente il loro rapporto. AC Monza ringrazia Cristian Brocchi per l’appassionato lavoro svolto e gli augura ogni successo per la sua futura carriera”: questo, il comunicato diramato poco fa dal club brianzolo. Finisce quindi l’avventura dell’ex Milan sulla panchina biancorossa, dove era approdato il 22 ottobre 2018, conquistando poi, nella stagione successiva, la promozione in Serie B”.

