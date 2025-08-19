Ufficiale: il Monza acquista Strajnar per la porta

19/08/2025 | 20:43:52

Il Monza ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Strajnar: “Aljaz Strajnar è un nuovo calciatore del Monza. Il portiere, proveniente dal NS Mura, ha firmato un contratto col Club biancorosso fino al 30 giugno 2029. Nato a Lubiana il 16 agosto 2007, muove i primi passi e mette in luce le sue qualità nel Settore Giovanile del NK Domžale, per poi trasferirsi al NS Mura nel luglio 2023. Nella stagione 2022-2023 debutta in UEFA Youth League con l’NK Domžale nella doppia sfida contro lo Young Boys e con la Nazionale Under 16 slovena affronta la Repubblica Ceca e la Macedonia. Con la maglia del NS Mura colleziona 28 presenze in NextGen Liga e il 28 aprile 2025 fa l’esordio in Prva Liga, collezionando 5 presenze da titolare. Un nuovo capitolo da scrivere a tinte biancorosse ha inizio. Benvenuto Aljaz!”

FOTO: Sito Monza