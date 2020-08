Ufficiale: il Montpellier acquista Omlin dal Basilea

In attesa del trasferimento, Jonas Omlin non aveva preso parte alle ultime due partite dei renani del Basilea in Europa League contro l’Eintracht Francoforte e lo Shakthar Donetsk. Come riporta il portale francese di France Football, il Montpellier, club di Ligue 1 avrebbe pagato 6 milioni di euro per il passaggio dell’estremo difensore senza però specificare la durata del contratto.

✍️ Jonas Omlin nouveau gardien du #MHSC 🔶🔷

💬 « Je suis ravi de signer ici… »

➡️ https://t.co/Ir2Rpu759t pic.twitter.com/Ua4Aj1Pbzy — MHSC (@MontpellierHSC) August 12, 2020

Foto: Sito Ufficiale Montpellier