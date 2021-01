Il Monaco ha comunicato di aver ceduto in prestito Strahinka Pavlovic, difensore 19enne che va a rinforzare il Cercle Brugge, club satellite dei monegaschi. Il serbo non ha praticamente mai trovato spazio sotto la gestione di Niko Kovac nonostante sia stato preso in estate per 10 milioni di euro.

https://twitter.com/AS_Monaco/status/1352286079919947776?s=20

Foto: Twitter Monaco