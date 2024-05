Il Monaco ha ufficializzato sui suoi profili social il riscatto del difensore tedesco Thilo Kehrer. Arrivato la stagione scorsa in prestito dal West Ham, il difensore centrale ha firmato un contratto che lo legherà agli Hammers per quattro anni, fino al 2028. Dal suo arrivo, si è affermato come titolare fisso nella squadra di Adi Hütter, collezionando 17 presenze in tutte le competizioni.

Foto: Instagram Monaco