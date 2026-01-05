Ufficiale: il Modena annuncia il colpo Laidani per la porta

05/01/2026 | 16:31:22

Il Modena annuncia il colpo Laidani, il comunicato ufficiale del club: “Il Modena FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’FC Wil il portiere svizzero Abdullah Laidani, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione per un’ulteriore stagione.

Nato nel 2003 a Berna, il suo percorso calcistico si sviluppa nella sua città: parte dai settori giovanili di FC Breitenrain e FC Länggasse, entrambi club dilettantistici, prima di approdare nelle giovanili del BSC Young Boys, una delle società professionistiche più prestigiose del calcio elvetico, con sede sempre a Berna.

Nel settore giovanile dello Young Boys Laidani ha completato tutta la sua formazione fino alla prima squadra, con cui ha fatto il suo esordio ufficiale in Coppa Svizzera e ha ottenuto anche quattro panchine in Champions League. Durante il suo trascorso con il club giallonero si è guadagnato il debutto con la Nazionale Under 19 svizzera e una chiamata in Under 20.

Nel 2023 si è trasferito all’FC Wil, club della seconda divisione svizzera, collezionando un totale di 37 presenze e 11 clean sheet.

Il Presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena FC danno ad Abdullah il benvenuto nella famiglia gialloblù”.