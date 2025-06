Ufficiale: il Milan non riscatta Sottil

28/06/2025 | 13:03:20

Il Milan non riscatta Riccardo Sottil. L’annuncio è arrivato direttamente dai profili social della formazione rossonera che ha voluto ringraziare l’esterno d’attacco arrivato a gennaio dalla Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto. “Thank you, Riccardo”. Questo è quanto riportato dalla pagina ufficiale X del club rossonero che ha voluto salutare il giocatore al termine di una stagione non certo brillante.

FOTO: Sito Milan