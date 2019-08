Ufficiale, il Milan acquista Capanni. Le prime parole: “Giocare qui è sempre stato il mio sogno”

Il Milan acquista Luan Capanni, attaccante classe 2000 svincolatosi dopo l’esperienza alla Lazio. A ufficializzare l’operazione è stata la Lega Calcio, mentre poco fa il 19enne ha rilasciato le sue prime parole da giocatore rossonero. Eccole, riportate da Globoesporte: “Sono molto contento per questo accordo, è sempre stato un mio sogno suonare in un club come il Milan, uno dei più grandi club al mondo. Sono così grato per la fiducia che il club ha riposto in me, lavorerò sodo per ripagarla. Sono cresciuto guardando il Milan dei brasiliani giocare, quei grandi giocatori del calcio mondiale che giocavano e giocano in questo club e che mi rispecchiano, come Kaka, Ronaldinho e Cafu, tra gli altri. Sono molto felice“.

Foto: Globoesporte