Ufficiale: il Mechelen si assicura il talento belga Servais

06/09/2025 | 14:15:02

“Il Mechelen si è assicurato l’arrivo di Mathis Servais. Il centrocampista ventenne, internazionale con la nazionale belga Under 21, rinforza il centrocampo giallorosso firmando un contratto di quattro stagioni. Servais ha iniziato la sua formazione giovanile allo Sporting Charleroi, prima di trasferirsi al ClubBrugge. Con il Club NXT ha assaggiato per la prima volta il calcio professionistico nella Challenger Pro League. Nell’estate del 2022 si è trasferito allo SK Beveren, dove ha ottenuto la sua definitiva consacrazione. In due stagioni ha collezionato 62 presenze, realizzando 10 gol e 11 assist, prestazioni che hanno attirato l’attenzione di diversi club. Con il passaggio al Malinwa fa ora il salto in Jupiler Pro League. Giovedì Servais ha giocato ancora 20 minuti con la nazionale belga Under 21 in Bielorussia, in una gara di qualificazione agli Europei. Il giorno dopo è subito volato in Belgio per firmare il contratto con il Mechelen. Benvenuto ADK, Mathis!”.

Foto: X Mechelen